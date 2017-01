Eindelijk euforie bij PEC: "Kan we janken van blijdschap"

PEC Zwolle is dit seizoen in een ongewenste strijd om lijfsbehoud beland. Mentaal vraagt dat veel van de Blauwvingers en dus werd de uitoverwinning op ADO Den Haag (1-2) extra enthousiast begroet door aanvoerder Bram van Polen.



"Ik kan we janken van blijdschap", zo reageerde de verdediger van PEC Zwolle na afloop in gesprek met De Stentor. "Deze overwinning hadden we zo hard nodig als team. Het gevoel na Ajax was goed, maar nu een keer een met drie punten staan voelt geweldig."



PEC Zwolle kwam ook in Den Haag op achterstand, maar knokte zich uiteindelijk naar de winst. "We voetbalden ook nog eens goed", aldus Van Polen. "Er stond de nodige druk op vanavond maar we hebben laten zien dat wij beter zijn dan ADO Den Haag."



Van Polen weet dat PEC Zwolle de aansluiting met de middenmoot terug heeft. En nu? "Nu moeten we dat de komende weken doortrekken en een reeks zien neer te zetten."