Napoli kent bliksemstart in Milaan en legt druk bij Juventus

Napoli heeft zaterdagavond een duidelijk signaal afgegeven in de strijd om de Scudetto, het kampioenschap van Italië. De nummer twee van de Serie A won met 1-2 op bezoek bij AC Milan.



Italiaanse wedstrijden worden in Nederland nogal eens als saai bestempeld, maar de ontmoeting in het San Siro was dat zeker niet. Binnen tien minuten leidde Napoli al met 0-2. Lorenzo Insigne opende de score op fraaie wijze en niet veel later wist José Maria Callejon de voorsprong al te verdubbelen.



AC Milan wist nog voor rust terug te komen in de wedstrijd. Juraj Kucka tekende voor de 1-2 en dus ontstond er weer hoop in de Milanese harten, maar in het restant wist de thuisploeg niet meer langszij te komen. AC Milan blijft daardoor steken op 37 punten en daarmee is de landstitel ver verwijderd.



Napoli mag daarentegen nog volop dromen van de Italiaanse titel. De werkgever van Arek Milik en Dries Mertens bezit nu 44 punten, maar één minder dan koploper Juventus. Wel heeft de Oude Dame nog twee wedstrijden tegoed.



Scoreverloop:

0-1 (6') Lorenzo Insigne

0-2 (9') José Maria Callejon

1-2 (37') Juraj Kucka