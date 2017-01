'Gio' haalt opgelucht adem: "Kostte ons gelukkig geen punten"

Giovanni van Bronckhorst kent een tweeledig gevoel na de thuiswedstrijd tegen Willem II. Enerzijds was er de blijdschap vanwege de 1-0 overwinning en de toegenomen voorsprong op de concurrentie, maar anderzijds zag de Feyenoord-trainer geen overtuigend optreden.



"We speelden niet zoals wij dat kunnen en zoals wij dat moeten", liet Van Bronckhorst weten aan de NOS. "De eerste helft hadden we het duel al op slot kunnen gooien. We komen door een prima goal van Jens Toornstra op een 1-0 voorsprong en kregen bovendien genoeg kansen om de tweede treffer te maken. Dat gebeurde echter niet."



Door het uitblijven van de 2-0 bleef Willem II hoop houden op een gelijkspel. "Door de vele slordigheden in ons spel konden we die tweede treffer maar niet maken. Het kostte ons vanavond gelukkig geen punten. Bovendien hebben we weer de nul gehouden, wat in mijn ogen ook erg belangrijk is. Het houden van de nul is toch de basis van een goed resultaat."



Feyenoord staat nu acht punten los van Ajax en zelfs elf van PSV, waardoor 'Gio' zondag rustig kan toekijken. "Het is afwachten wat de concurrentie gaat doen. De overwinning van vanavond was het belangrijkste, en nu kunnen we rustig kijken wat Ajax en PSV gaan doen", zo besloot de oud-international.