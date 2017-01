Pastoor hekelt arbitrage: "Het gaat om professioneel voetbal"

Alex Pastoor zag Sparta Rotterdam zaterdagavond een terecht punt ophalen bij AZ, maar het 1-1 gelijkspel leverde geen grote glimlach op. Kort voor het eindsignaal werd de trainer immers naar de tribune gestuurd.



Pastoor oordeelde langs de lijn kritisch en werd daarom weggestuurd. "Ik kon geen contact krijgen met de vierde official en dat irriteerde me", zo legde de Sparta-trainer uit aan FOX Sports. "Ik had wat vragen, maar daar kreeg ik geen antwoord op. Dat vond ik behoorlijk amateuristisch. Het gaat om professioneel voetbal, niet om zomaar een dagje uit."



De arbitrage onder leiding van Dennis Higler kon dus geen compliment opstrijken, zijn eigen ploeg zeker wel. Sparta knokte zich naar een verdienstelijk punt. "Het zorgde voor extra ontlading, omdat de gelijkmaker in de slotfase viel. We hebben hier 75 minuten goed gespeeld. Alleen in het eerste kwartier na de rust liepen we te veel achteruit en hielden we de bal te weinig in de ploeg."



Sparta speelt dinsdag alweer in de KNVB Beker tegen FC Volendam. Het is onduidelijk of Pastoor dan mag plaatsnemen op de bank.