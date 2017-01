Cambuur klopt PSV-talenten, debutanten direct belangrijk

SC Cambuur blijft goed presteren onder het trainersduo Sipke Hulshoff en Arne Slot. Vorige week werd weliswaar verloren van koploper VVV-Venlo, maar zaterdagavond werd Jong PSV verslagen: 0-2.



Hulshoff sprak na de afsluitende training uit dat alleen een overwinning voldoende zou zijn voor zijn ploeg. Binnen een minuut kreeg de aanvallende intentie een gezicht. Sander van de Streek zag zijn schuiver al na 56 seconden in het Eindhovense doel eindigen: 0-1.



Cambuur speelde sowieso uitstekende in de openingsfase en gaf Jong PSV weinig kans. Pas na een half uur knokte de thuisploeg zich wat beter in de wedstrijd, al kwam de eerste grote kans pas vlak voor rust tot stand. Pablo Rosario vergat om doelman Harm Zeinstra te verschalken toen hij één op één stond in het strafschopgebied.



Op De Herdgang deed Cambuur een beroep op twee nieuwkomers: Farshad Noor en Tarik Tissoudali. Dit tweetal liet zich direct gelden. Eerstgenoemde zorgde voor het voorbereidende werk en stelde die andere debutant in staat om de 0-2 te produceren. Zelf had Noor nog de 0-3 kunnen produceren, maar dat lukte dan weer niet.



Cambuur komt dankzij deze uitoverwinning weer in het linkerrijtje te staan. De Friezen hebben nu 33 punten, elf minder dan koploper VVV. Jong PSV staat met datzelfde puntentotaal een plekje hoger.



Scoreverloop:

0-1 (1') Sander van de Streek

0-2 (68') Tarik Tissoudali