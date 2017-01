Feyenoord verslaat Willem II en legt druk op achtervolgers

Er kan veel veranderen in een jaar. Begin 2016 kreeg Feyenoord te maken met een inktzwarte periode met klap na klap, maar dit seizoen lonkt de eerste landstitel sinds 1999. Zaterdagavond werd wéér een zege geboekt: 1-0 tegen Willem II.



Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst besloot ten opzichte van het uitduel in Kerkrade (0-2 zege) geen aanpassingen door te voeren. Jens Toornstra vormde opnieuw een middenveld met Dirk Kuyt en Karim El Ahmadi, iets wat hij ook ditmaal goed wist in te vullen. Na iets meer dan een half uur spelen kopte hij zelfs fraai de openingstreffer binnen na goed voorbereidend werk van Eljero Elia.



In de eigen Kuip schoot Feyenoord sowieso best redelijk uit de startblokken. Elia had echter pech dat zijn doelpunt werd geannuleerd en spits Nicolai Jörgensen had zijn vizier nog niet op scherp staan, al kwam zijn eerste gevaar wel vanuit een moeilijke hoek. Aan de andere kant kreeg uitgerekend Jari Schuurman een goede kans op de 1-0, maar zijn schot was slap en volstrekt ongevaarlijk.



Na het doelpunt van Toornstra ging Feyenoord op zoek naar een tweede doelpunt en die hing ook in de lucht. Met name Elia was een paar keer nadrukkelijk in de buurt van de 2-0, maar de vleugelaanvaller kreeg het maar niet voor elkaar om de bal reglementair in het doel te werken. Zo ontsnapte doelman Kostas Lamprou nadat hij een poging van Jörgensen maar deels onschadelijk kon maken.



Willem II kreeg na rust hier en daar wat kansjes om langszij te komen. Fran Sol en Elmo Lieftink verschenen in gevaarlijke positie in de buurt van doelman Brad Jones, maar de Australiër wist niet voor het eerst dit seizoen af te sluiten met een clean sheet. Lamprou werd op zijn beurt nogmaals gepasseerd, alleen werd Elia ook nu teruggefloten voor buitenspel. Onterecht, zo bleek na het zien van de beelden.



Feyenoord zal niet heel fier terugkijken op dit optreden, maar heeft het seizoenstotaal wel op 48 punten getild. Ajax staat op veertig punten en PSV op 37, maar zij spelen zondag pas. De Amsterdammers gaan op bezoek bij angstgegner FC Utrecht en ook de Eindhovenaren hebben in sc Heerenveen (thuis) allerminst een makkelijke opdracht.



Scoreverloop:

1-0 (32') Jens Toornstra