Deense aanwinst helpt PEC Zwolle aan zege, ADO in de problemen

In de strijd om lijfsbehoud heeft PEC Zwolle een belangrijke overwinning geboekt. De manschappen van trainer Ron Jans boekten zaterdagavond een 1-2 overwinning op concurrent ADO Den Haag.



Gervane Kastaneer begon in het Kyocera Stadion ondanks alle blessureperikelen gewoon in de basis. De aanvaller moest door een oogblessure al voor rust naar de kant, maar had toen al een doelpunt achter zijn naam staan. In de tiende minuut kopte de speler ADO naar een 1-0 voorsprong.



Op dat moment waren er aan weerszijden al wat kansjes geweest en dus was het wachten op meer doelpunten. Na bijna veertig minuten viel er opnieuw iets te juichen in Den Haag, al was het ditmaal de ploeg in het blauw-wit dat zich liet bejubelen. Kingsley Ehizibue schoof de Zwollenaren weer langszij.



De gelijkmaker leek PEC Zwolle vertrouwen te geven, want direct na rust ging de bezoekende ploeg op jacht naar meer. Binnen een kwartier kreeg de ploeg ook loon naar werken. Ditmaal verzorgde Ehizibue het voorbereidende werk en maakte spits Nicolai Brock-Madsen, tegen Ajax ook al trefzeker, het karwei af: 1-2.



PEC Zwolle wist de voorsprong in het restant te behouden en komt daardoor op zeventien punten, hetgeen op dit moment rechtstreekse handhaving zou betekenen. ADO staat met evenveel punten een plekje hoger.



Scoreverloop:

1-0 (11') Gervane Kastaneer

1-1 (38') Kingsley Ehizibue

1-2 (56') Nicolai Brock-Madsen