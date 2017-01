Gewilde ADO-speler door oogblessure tussen hoop en vrees

Gervane Kastaneer is de laatste weken volop in het nieuws bij ADO Den Haag. De talentvolle aanvaller leek op weg te zijn naar FSV Mainz 05, waar ook FC Utrecht in de race zou zijn. Het is echter maar de vraag of de transfer er daadwerkelijk komt.



Kastaneer werd voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-0 nederlaag) al buiten de selectie gelaten, maar stond zaterdagavond weer op het veld namens ADO. Zijn transfer naar FSV Mainz 05 heeft vertraging opgelopen en ook een andere club heeft hem nog niet aan boord weten te halen.



ADO sluit niet uit dat Kastaneer alsnog vertrekt, maar mogelijk gaat het hele feest niet door. Thuis tegen PEC Zwolle ging hij al voor rust naar de kant vanwege problemen qua zicht en volgens Omroep West is hij daarom naar de oogarts afgevoerd. Dat zou slecht nieuws kunnen betekenen.





30. Het zicht in het linkeroog van Kastaneer is troebel na de bal op zijn oog. De aanvaller is uit voorzorg gewisseld #adopec pic.twitter.com/Rqe8Bkqnb3 — Omroep West Sport (@OmroepWestSport) 21 januari 2017