Tottenham knokt zich langszij bij City, Chelsea lachende derde

Chelsea kan zondagavond uitstekende zaken doen door te winnen van Hull City. De nummer één van Engeland zag zaterdagmiddag zowel Liverpool (verlies) als Manchester United (gelijkspel) punten morsen, waarna de topper tussen Manchester City en Tottenham Hotspur in een 2-2 gelijkspel eindigde.



City viel onlangs buiten de topvier van Engeland en dus werd met argusogen naar manager Pep Guardiola gekeken. De Spanjaard hekelde een gebrek aan mentale kracht bij zijn elftal, maar stelde zich vervolgens zelf ook kwetsbaar op door te veronderstellen dat hij misschien niet de wondertrainer is die velen in hem zien.



Guardiola stond zaterdagavond logischerwijs in de schijnwerpers, maar die werden in de tweede helft al snel verplaatst naar Hugo Lloris. De Franse doelman van Tottenham Hotspur ging kort na rust lelijk in de fout bij de openingstreffer van Leroy Sané en ging even later bij de 2-0 van Kevin De Bruyne opnieuw allerminst vrijuit.



City leek het benodigde resultaat binnen te hebben, maar de mannen van Mauricio Pochettino knokten zich terug in de wedstrijd. Dele Alli bracht de spanning terug namens de Londenaren, waar Vincent Janssen ontbrak in de selectie, en via Heung-Min Son werd zelfs nog een gelijkspel afgedwongen.



Tottenham komt door deze remise op 46 punten uit 22 duels, waar City vijfde blijft met 43 punten. Koploper Chelsea kan zondag op 55 punten komen door Hull te verslaan.



Scoreverloop:

1-0 (49') Leroy Sané

2-0 (54') Kevin de Bruyne

2-1 (58') Dele Alli

2-2 (78') Heung-Min Son