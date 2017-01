Invaller Pogba kopt Sparta naar terecht punt tegen AZ

AZ heeft zaterdagavond dure punten gemorst in de Eredivisie. De Alkmaarse subtopper speelde in het eigen AFAS Stadion een teleurstellende wedstrijd en kreeg in de slotfase een terechte gelijkmaker om de oren: 1-1.



In aanloop naar de negentiende speelronde van de Eredivisie was het behoorlijk onrustig rond AZ. De toekomst van John van den Brom werd al uitgebreid gesproken en de berichtgeving over een abrupte overstap naar Israël versterkte deze situatie. De oefenmeester werd zelfs al gefeliciteerd door zijn spelers, maar zelf claimt hij van niets te weten.



Het is speculatie om te zeggen dat dit een rol speelde bij AZ, maar feit is dat de eerste helft moeizaam verliep. De subtopper wist nauwelijks gevaar te stichten en mocht zich zelfs gelukkig prijzen dat het de rust haalde met een gelijke stand. De manschappen van Alex Pastoor domineerden de wedstrijd en met name Paco van Moorsel was een paar keer dicht bij een Rotterdamse voorsprong.



In de tweede helft groeide AZ iets beter in de wedstrijd en dat resulteerde prompt in een voorsprong. Derrick Luckassen wist de bal na een vrije trap van Muamer Tankovic succesvol te verlengen: 1-0. Supporters van AZ gingen er daarna eens goed voor zitten in de hoop op meer goals, maar in werkelijkheid bleef het tot het slotsignaal billenknijpen aan weerszijden.



Na een minuut of zeventig kreeg Sparta de beste kans om langszij te komen. Spits Thomas Verhaar mocht in kansrijke positie aanleggen en plaatste de bal keurig in de verre hoek, maar had de pech dat de paal een doelpunt in de weg stond. Toch wisten de Spartanen een punt over te houden aan deze ontmoeting en wel dankzij een late kopbal van de ingevallen Mathias Pogba.



In de blessuretijd werd Pastoor nog weggestuurd door scheidsrechter Dennis Higler.



Scoreverloop:

1-0 (54') Derrick Luckassen

1-1 (87') Mathias Pogba