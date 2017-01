De 11 namen bij FC Groningen en Vitesse: play-offs staan centraal

In de strijd om deelname aan de play-offs staat er zaterdagavond een mooie wedstrijd op het programma in de Eredivisie. FC Groningen neemt het in het Noordlease Stadion op tegen Vitesse.



FC Groningen begint met Hans Hateboer aan deze ontmoeting en dus keert Desevio Payne na een sterk optreden in Almelo (1-4 zege) weer terug naar de bank. Verder kent het elftal van Ernest Faber geen verrassingen. Alexander Sörloth zal opnieuw als spits fungeren namens de Trots van het Noorden.



Vitesse kan in het Noordlease Stadion geen beroep doen op Lewis Baker, die in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Twente de rode kaart ontving. Daarnaast is Marvelous Nakamba actief op de Afrika Cup. Trainer Henk Fraser heeft besloten om de talentvolle Julian Calor voor de leeuwen te gooien.



Vitesse staat achtste met 26 punten, waar FC Groningen negende staat met 23 punten.



De opstellingen:



FC Groningen: Padt; Hateboer, Reijnen, Larsen, Van Nieff; Tibbling, Bacuna, Jenssen, Linssen; Sörloth, Mahi.



Vitesse: Room; Leerdam, Van der Werff, Kashia, Kruiswijk; Foor, Calor, Yeini; Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini.