Amrabat doet broertje advies: "Dan kan je heel ver komen"

Nordin Amrabat speelt tegenwoordig namens Watford in de Engelse Premier League. Voor velen is dat iets om volop aandacht aan te besteden, maar de buitenspeler zelf geniet juist onwijs van zijn broertje Sofyan Amrabat van FC Utrecht.



De meest ervaren Amrabat is in gesprek met de NOS nog wel kritisch. "Hij heeft veel kwaliteit, maar ik vind nog steeds dat hij het meer moet laten zien. Hij speelt nog te voorzichtig soms. Hij denkt dan: 'ik mag hier geen balverlies lijden'", zo vertelt de oud-PSV'er. "Ik vind dat hij meer op intuïtie moet spelen."



Amrabat noemt de speelwijzes 'verschillend', maar denkt dat zijn broertje nog veel kan verbeteren. Sofyan onderstreept die visie. "Het gaat tot nu toe wel aardig, maar ik kan nog veel beter." Nordin voegt toe: "Ja, ik zie ruimte voor verbetering. Hij kan heel ver komen. Maar dan moet je wel hard aan de slag."



De Watford-aanvaller voegt toe: "Kijk, ik speel nu in de Premier League. In deze tijd, als je snel en sterk bent en je kan een beetje voetballen, dan kan je heel ver komen. In de hedendaagse voetballerij is kracht, snelheid en voetbalgogme genoeg om ver te komen"