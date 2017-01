Koeman ziet kentering: "Onze houding is veranderd"

Everton worstelde zaterdagmiddag op Selhurst Park met Crystal Palace, maar wist in de slotminuten alsnog toe te slaan. Volgens manager Ronald Koeman is de 0-1 overwinning terecht.



"Ik vind dit een verdiende overwinning. Voetballend waren we de betere ploeg en we kregen ook de grotere kansen", zo laat Koeman weten aan de BBC. "Normaal gesproken kan de tegenstander je pijn doen als je de kansen niet afmaakt, maar we hebben er zelf één gemaakt en de nul gehouden."



Everton beleefde in 2016 een moeizame serie, maar uit de laatste vijf wedstrijden is een keurig aantal van dertien punten behaald. "Sinds onze zege op Arsenal in december hebben we onze houding veranderd", aldus de blije Koeman. "We zijn nu agressiever en dat is denk ik de reden dat we winnen."



Everton staat stevig op de zevende plek in de Premier League.