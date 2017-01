Memphis staat direct al voor debuut namens Lyon

Olympique Lyon heeft hoge verwachtingen van Memphis Depay en dat is goed te merken. De van Manchester United afkomstige vleugelaanvaller maakt dit weekeinde direct deel uit van de wedstrijdselectie.



Olympique Lyon nam de oud-PSV'er vrijdag officieel over van Manchester United. De Franse topclub sprak toen al uit dat Memphis zondagavond in de wedstrijd tegen Olympique Marseille zou kunnen debuteren en dat blijkt, want coach Bruno Génésio heeft hem direct in de achttienkoppige selectie opgenomen.



Memphis is voor zestien miljoen euro overgenomen van de Engelsen, die dankzij bonussen nog allerlei miljoenen binnen kunnen halen. Lyon staat momenteel vierde in de Franse Ligue 1 met 34 punten. Concurrent Olympique Marseille heeft vier punten minder en staat daarmee op plek zes.