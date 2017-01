De 11 namen bij Feyenoord en Willem II: Rotterdammers willen doorwalsen

Feyenoord won vorige week nog van PEC Zwolle, vanavond is Willem II in Rotterdam de tegenstander. Trainer Giovanni van Bronckhorst voert zoals verwacht geen wijzigingen door in de basisformatie.



Het gemis van Karim El Ahmadi wordt derhalve opgevangen met Jens Toornstra op het middenveld er bij, en daarmee een basisplaats voor rechtsbuiten Steven Berghuis.



De opstellingen:



OPSTELLING đź“‹ #feywil



Feyenoord begint ongewijzigd aan de eerste thuiswedstrijd van het jaar: pic.twitter.com/DZOLUnzM0M — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 21 januari 2017

Opstelling Willem II volgt z.s.m.