PSV'er draait volledig bij en wil toch in Eindhoven blijven

De afgelopen weken werd er gesuggereerd dat PSV hem zou gaan verhuren zodat hij meer speelervaring op kon gaan doen, maar inmiddels is duidelijk dat Luuk Koopmans ook de tweede seizoenshelft 'gewoon' in Eindhoven zal doormaken.



Volgens het Eindhovens Dagblad is besloten dat de voormalig goalie van FC Oss toch bij Jong PSV blijft, om de strijd met Hidde Jurjus aan te gaan onder de lat.



Vorige week werd de jongeling nog afgevoerd van de training na een vervelende botsing. "Ik kreeg een knie tegen mijn hoofd en daarna ben ik afgevoerd en ter controle bij het ziekenhuis geweest. Gelukkig bleek er niet zoveel aan de hand en hoef ik niet veel te missen. Alleen de eerste dagen na de wedstrijd voelde ik me niet honderd procent, maar nu is dat voorbij", aldus Koopmans.