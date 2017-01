Tegenvallertje voor ADO-sterkhouder: 'Laatste loodjes zijn toch wat zwaarder'

Hij hoopte vandaag al weer mee te kunnen doen in het belangrijke duel tegen PEC Zwolle, maar dat is vleugelverdediger Aaron Meijers van ADO Den Haag niet gelukt. Nog een weekje langer wachten, dus.



"De laatste loodjes zijn toch wat zwaarder", zegt de 29-jarige verdediger, die in oktober zijn achterste kruisband scheurde, in gesprek met Omroep West. "Het is teleurstellend. Ik had verwacht iets verder te zijn, maar bij de intensieve trainingen krijg je toch wel meer reactie."



Een echt doel stellen betreft het volledig fit zijn stelt hij nog niet. "Hoe snel gaat die laatste tien procent? Dat kan een week duren, maar kan ook twee weken zijn. Ik denk zelf Go Ahead Eagles-uit of Vitesse-thuis. Daar ga ik wel voor en moet ik wel echt halen. We zien wel of het iets eerder kan."