'Misschien houdt bondscoach Marokko gewoon niet van egoïsten?'

Nederland was eventjes in rep en roer toen duidelijk werd dat Hakim Ziyech niet met Marokko mee zou gaan reizen voor de Afrika Cup. Een shock, en bovenal enorm goed nieuws voor Ajax natuurlijk.



Niemand begreep er wat van, maar journalist Leon ten Voorde van de TC Tubantia laat een tegengeluid horen. "Wat mij intrigeert is dat niemand zich hier afvraagt waarom de coach van Marokko tot zijn beslissing is gekomen. Wij vinden het belachelijk, achterlijk zelfs, maar probeer het ook eens door zijn bril te bekijken. Misschien houdt de coach wel niet van egoïsten, die een broertje dood hebben aan meeverdedigen en gaan mokken als ze reserve staan", aldus Ten Voorde, die Ziyech bij FC Twente lang uitgebreid volgde, in zijn relaas.



"Of misschien vindt de coach het helemaal niet zo bijzonder als je Zwolle en Kerkrade tot vervoering brengt. Het is nog niet zo lang geleden dat onze uitblinkers terechtkwamen bij de grootste clubs van Europa, maar de laatste twee grote miljoenenverkopen, die wij hier geweldig vonden zijn in Engeland niet eens door de ballotage gekomen", linkt Ten Voorde verder naar Memphis Depay en Vincent Janssen.







"Morgen (zondag), als Hakim Ziyech in Utrecht zijn linker laat stralen, zullen wij vanuit onze speeltuin weer besmuikt lachen om die domoor van Marokko die er helemaal niets van snapt. Herve Renard won met Zambia en Ivoorkust al eens de Africa Cup. Dat is voor een koekenbakker niet zo verkeerd, natuurlijk."



"Zelfs toen de helft van zijn selectie geblesseerd afviel, negeerde hij de speler die bijna wekelijk bij ons het verschil maakt. Ik ken geen trainer die zijn beste speler er niet bij wil hebben. In plaats van cynisme te spuien, zou ons dat tot nadenken moeten stemmen", besluit de journalist.