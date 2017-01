Problemen voor Mourinho stapelen zich op: 'Aanvaller uit onvrede en wil weg'

In september 2015 kwam hij nog voor bijna vijftig miljoen euro met torenhoge verwachtingen naar Manchester United, inmiddels lijkt zijn huwelijk met de club langzamerhand stuk te gaan lopen; Anthony Martial is woedend.



Het geduld van de Fransman zou op zijn, een transfer is voor hem nog de enige optie. Onder José Mourinho komt de peperdure aanvaller niet veel tot spelen toe, terwijl hij ook niet echt een uitleg heeft gekregen over zijn reserverol. Ook vandaag tegen Stoke City werd Martial gepasseerd; Juan Mata, die de score opende met een eigen doelpunt, kreeg de voorkeur.



Volgens The Daily Express slaat Martial nu met de vuist op tafel. Er zouden al meerdere clubs interesse in hem hebben, zowel voor een huurconstructie als voor een permanente deal.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.