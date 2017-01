"Daarmee maakt Kuyt jongere gasten eigenlijk een beetje belachelijk"

Nicolai Jorgensen maakt dit seizoen het mooie weer in de spits bij Feyenoord. Met enorm veel goals én assists is zijn waarde groot. Toch wil de Deen vooral ook even de rol van Dirk Kuyt benadrukken.



"Hij is één van de meest fitte spelers van ons team. Daarmee maakt hij de jongere gasten van het team eigenlijk een beetje belachelijk. Hij is absoluut een rolmodel voor ons", zegt Jorgensen over Kuyt, voor de camera van de NOS.



De topschutter leert volop van de routinier. "Dat je fit moet zijn, als een prof moet leven en altijd alles moet geven. Dat doet hij al vele jaren, dus wij als medespelers kunnen een hoop van hem leren."



Vanavond spelen Kuyt, Jorgensen en de andere Feyenoord-spelers het om 19:45 uur in eigen huis op tegen Willem II.