'Mourinho heeft ook bij United last van vrouwelijke stalker'

José Mourinho heeft veel vrienden en vijanden opgebouwd gedurende zijn trainerscarrière, maar daar mogen we nu ook een stalker aan toevoegen. Volgens The Sun heeft de Portugees last van een opdringerige vrouw.



De desbetreffende mevrouw zou inmiddels zijn verboden om in de buurt te komen van Old Trafford alsmede het trainingscomplex Carrington. Ook zijn hotel is als aandachtspunt benoemd. Het zou gaan om een vrouw van Italiaanse komaf. Zij zou Mourinho al sinds zijn comeback bij Chelsea lastigvallen en zelfs de overstap naar United heeft de problemen niet verholpen.



De vrouw is werkzaam in de mediawereld en slaagde er in die hoedanigheid in om zich als fotografe te accrediteren voor Manchester United. Op die wijze wist ze in de buurt van Mourinho te komen. "Ze heeft een oogje op hem en is zeer hardnekkig", zo meldt de krant. Het is onduidelijk in welke mate de blonde aanbidster de coach lastig valt.