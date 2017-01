'Lyon wil na Memphis nog een speler met een United-verleden'

Olympique Lyon wil na Memphis Depay opnieuw een speler aantrekken met een Manchester United-verleden. Ditmaal is de Franse topclub geïnteresseerd in Patrice Evra.



De Fransman speelde in de periode 2006-2014 voor Manchester United en tekende nadien een verbintenis bij Juventus. In Turijn komt de linksback (35) echter weinig aan spelen toe. Er liggen al aanbiedingen van Crystal Palace en Chinese clubs op tafel, maar nu is ook een terugkeer in eigen land een optie.



Evra zou in navolging van Memphis eveneens een dienstverband kunnen aangaan bij Olympique Lyon. De routinier zou niet tevreden zijn over de aanbiedingen die op tafel liggen en mogelijk kunnen zijn landgenoten daar verandering in brengen. L'Equipe meldt dat er een serieuze poging aanstaande is.