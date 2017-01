Schöne kijkt terug: "Zelfs dat er een dj in de hoek stond"

Lasse Schöne kent de statistieken van Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Al sinds 2009 werd geen competitieduel meer gewonnen in de Domstad, maar de Deense middenvelder ziet voldoende perspectief om deze serie te beëindigen



"Ze doen het goed, maar ik denk dat als wij in goede doen zijn, we drie punten moeten pakken", zo vertelt Schöne aan Ajax TV. "Dus dan gaan mensen daar meer opletten. Het is ook meer iets voor de media, voor onszelf maakt het niet zoveel uit of we ergens vorig jaar of bijna acht jaar geleden hebben gewonnen. Daar moeten we niet aan denken."



FC Utrecht kan op eigen veld dus goede statistieken overleggen tegen Ajax. Schöne heeft wel een verklaring voor die reeks. "Ze geven altijd wel tien procent extra als wij daar komen. Ik heb zelfs een jaar gehad dat er een dj in de hoek stond, waardoor wij onze warming-up niet konden doen. Maar het is altijd een leuke wedstrijd."



De Scandinaviër wil niet alleen de rivaliteit als excuus gebruiken. "Voorin hebben ze met Haller en Zivkovic veel kwaliteit. Het wordt opletten bij de counters, ze zijn gevaarlijk met hun snelheid. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken, dan maken we het Utrecht heel lastig."