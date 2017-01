'Rutten staat open voor terugkeer bij oude liefde'

Jan van Halst is sinds zijn comeback op de burelen van FC Twente actief als commercieel én technisch directeur. De oud-voetballer heeft het naar zijn zin, maar een terugkeer van Fred Rutten in de Grolsch Veste is ook al herhaaldelijk ter sprake gekomen.



Han Pape schrijft in zijn column namens TwenteSport dat deze optie serieus genomen kan worden. "Ondertussen is Van Halst, ex-voetballer, de facto ook technisch directeur, maar hij zou er (want Wessels wil dat ook) open voor staan Fred Rutten terug te halen", zo luidt zijn onthulling.



Pape voegt toe: "De voormalige verdediger, die ruim driehonderd keer voor FC Twente uitkwam en er ook twee periodes trainer was, waarvan één keer tevens als technisch directeur, zou in principe welwillend staan tegenover een derde verbintenis, nu alleen als technisch directeur, waarbij René Hake in principe trainer kan blijven."



Rutten was in Nederland het laatst actief namens Feyenoord. Op dit moment is hij coach van Al Shabab.