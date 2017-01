Update: PSV legt uit waarom talentvolle aanvaller Beto vertrekt

PSV heeft afscheid genomen van Luiz Beto da Silva. De twintigjarige Peruaan, voetbalnaam Beto, kan aan de slag in Brazilië. Hij heeft toestemming gekregen om in het vliegtuig te stappen.



De Zuid-Amerikaan wist de afgelopen jaren niet door te breken in Eindhoven en er is dan ook voor gekozen om vrij snel afscheid van elkaar te nemen. Dat proces werd nog eens versneld door een bod van Gremio. De Braziliaanse club heeft ook al garanties afgegeven.



Dat is volgens het Eindhovens Dagblad de reden dat PSV nu toestemming heeft gegeven aan Beto om de trip te maken, zodat hij medisch gekeurd kan worden. PSV zal een half miljoen euro ontvangen en daarnaast een doorverkooppercentage.



Update 23:09 uur

Luiz Beto da Silva is officieel gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Gremio. De Braziliaanse club maakt een half miljoen euro over aan PSV om de Peruaanse spits over te nemen. Inmiddels heeft de speler, die nooit zijn debuut maakte in Eindhoven, een vierjarig contract getekend.



Update 14:06 uur

PSV heeft inmiddels ook de transfer van Beto naar Gremio bevestigt. Tegelijkertijd legt technisch directeur Marcel Brands uit: "Hij is van mening dat hij zich kan verbeteren. Wij hebben dat geaccepteerd en gekozen voor een zakelijke oplossing. We wensen Beto oprecht het beste toe."



De Peruviaan kwam in totaal tot 27 optredens voor Jong PSV.