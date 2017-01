Feyenoord gaat Willem II niet onderschatten: "Elke wedstrijd is moeilijk"

Feyenoord neemt het vanavond in eigen huis op tegen laagvlieger Willem II. Op papier een makkelijk duel, maar daar wil spits Nicolai Jorgensen niet over nadenken.



"Ik denk dat alle wedstrijden moeilijk zijn. Zeker de eerste wedstrijden na de vakantie. We moeten iedere wedstrijd hard werken. Maar ik ben er zeker van dat als we zo spelen tegen Roda JC we de punten gaan pakken", vertelt de Deense aanvaller tegenover de camera van RTV Rijnmond.



Op dit moment is hij topscorer van de Eredivisie. "Ik ben erg blij met mijn succes. Dat is het belangrijkste voor een voetballer. Niet alleen ik, maar ook het team heeft succes dus dat is fantastisch." Vorige week tegen Roda JC was Jorgensen juist de aangever, met twee assists. "Zonder assists zijn er geen doelpunten. Het had lekker geweest als ik had gescoord, want ik weet dat ik kansen had.."