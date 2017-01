Feyenoorder 'maakt veel grapjes': "Maar niet om de lolbroek te zijn.."

Hij is nog altijd geen vaste basisspeler bij Feyenoord, maar middenvelder Renato Tapia geniet met volle teugen in Rotterdam. De Peruviaan vertelt aan FR12 over enkele persoonlijke dingetjes.



Te beginnen met zijn lievelingseten. "Meestal pasta met tomatensaus. We kunnen ook kiezen voor bijvoorbeeld kip, rijst, pannenkoeken en kwark, maar pasta met tomatensaus is mijn favoriet. Al het eten dat we op de club krijgen, ligt niet te zwaar op de maag en wordt snel opgenomen in je lichaam. Dat is ideaal als je een grote inspanning moet leveren", aldus Tapia.



Verder vertelt hij dat hij 'veel grapjes maakt'. "Niet om de lolbroek uit te hangen, maar om me met een goed gevoel te focussen op de wedstrijd. Als je de dingen té serieus benadert, is dat ook niet goed. Gelukkig kent iedereen binnen het team het verschil tussen work en pleasure. Als we lol kunnen maken, maken we lol. Als er gewerkt moet worden, dan werken we. Dat is een belangrijke sleutel tot succes geweest in de eerste seizoenshelft en dat moeten we vast zien te houden na de winterstop."