FC Twente-huurling dolenthousiast en gelukkig in Enschede

Het was gister een groot feest in de Grolsch Veste na de benauwde 1-0 zege op rivaal Heracles Almelo. Vooral aanvaller Dylan Seys leek zijn geluk niet op te kunnen.



De Belg kwam tot wel zes keer toe na het laatste fluitsignaal nog terug naar Vak-P om de punten te vieren. "Elke derby die je wint is voor spelers, maar ook zeker voor supporters geweldig. Je hebt de fans nodig in een wedstrijd. Zij kunnen een extra boost geven", vertelt de 20-jarige Seys aan de TC Tubantia. "Ik heb ze geen moment niet horen zingen. Je focust volledig op de wedstrijd, maar het gezang erachter is fijn."



Seys wordt dit seizoen gehuurd van Club Brugge en speelt de laatste tijd een steeds grotere rol bij Twente. "Ik vind dat het stap voor stap de goede kant op gaat. Ik heb de basisplaats zelf verdiend door goed te trainen en goede dingen te laten zien. Ik moet elke kans grijpen en dat gaat goed de laatste weken."



Opvallend is dat hij ondanks zijn prima spel nog geen enkele goal maakte voor de Tukkers. "Ik denk dat die er snel komt. Dat voel ik. Volgende week spelen we tegen PEC Zwolle. Ik hoop dat ik dan mijn eerste doelpuntje kan maken."