Memphis neemt afscheid van vier Man United-spelers in het bijzonder

Hoewel hij nooit door wist te breken als basisspeler bij Manchester United, zal Memphis Depay ook op de trainingen voldoende geleerd hebben bij de grootmacht. Hij speelde immers met steengoede ploeggenoten.



Vier ervan krijgen een speciale afscheids-tweet van Memphis, die gisteren zijn transfer naar Olympique Lyon bezegelde. Vrienden Wayne Rooney, Paul Pogba, Luke Shaw en David de Gea hadden de eer.





Thanks @paulpogba... until our next battle on the pitch... Go Big or Go Home... 😈😈😈👊🏾 pic.twitter.com/HY9hmEOB6l — Memphis (@Memphis) 20 januari 2017