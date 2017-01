Nu al stevige waarschuwing voor Immers: "Straks mag je niet meer binnen op Club!"

Club Brugge werd voor het ingaan van de winterstop al aangeduid als de grote titelfavoriet in België, en wist zich ook nog eens op verschillende posities te versterken. Toch blijven er enkele twijfels heersen. Analist Eddy Snelders bijvoorbeeld, heeft zijn bedenkingen bij twee spelers.



Zo is de ex-assistent-bondscoach nog niet overtuigd van aanwinst Lex Immers. Die scoorde op regelmatig basis in de Eredivisie, maar dat is volgens Snelders allesbehalve een garantie. "In Nederland is dat makkelijker. Hoeveel heeft hij er dit seizoen bij Cardiff gemaakt? Nog maar één", klonk het over de oud-speler van ADO Den Haag en Feyenoord in Het Nieuwsblad.



Geert De Vlieger gaf zijn collega alvast een ludiek waarschuwing na al deze kritiek. "Eddy, straks mag je niet meer binnen op Club!", klonk het al lachend.