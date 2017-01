Dolberg vertelt wat hij van sc Heerenveen-aanwinst Ödegaard vindt

Even leek Martin Ödegaard op huurbasis van Real Madrid naar Ajax te vertrekken, maar uiteindelijk trok sc Heerenveen aan het langste eind bij de jonge Noor.



Ajax-spits Kasper Dolberg vertelt dat hij wel begreep dat Ödegaard al op zeer jonge leeftijd naar Madrid vertrok. "Het was een te grote sprong van de Noorse naar de Spaanse competitie. Het is duidelijk dat het voor hem moeilijk was om door te dringen tot de hoofdmacht van Real Madrid", wordt de Deen geciteerd door VG. "Ik begrijp dat het moeilijk is om nee te zeggen als een club als Real Madrid komt."



Zelf trok Dolberg in 2015 vanuit Denemarken naar Ajax. "Ik had een aantal alternatieven, maar toen Ajax kwam, was er geen reden om met andere clubs te praten. Ik wist ook dat ik Silkeborg niet ging verlaten voor een club als Real Madrid, die toonden ook geen interesse", besluit de jongeling.