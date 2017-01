'Misschien ben ik wel niet goed genoeg voor City'

Succestrainer Josep Guardiola begon toch alleraardigst aan zijn avontuur in de Premier League bij Manchester City. Een half jaartje later is alles anders en hebben de Citizens heel veel moeite om in het spoor te blijven van koploper Chelsea. Coach Guardiola zoekt de schuld daarvoor bij zichzelf.



In gesprek met The Guardian stelt de voormalig werknemer van FC Barcelona en Bayern München: "Wat ik niet begrijp, is het gebrek aan respect voor de ongelooflijke spelers die wij hebben. Daarvan is namelijk sprake als ik lees dat de spelers niet goed genoeg voor mij zijn. Misschien is het wel andersom en ben ik niet goed genoeg voor hen. Mijn spelers hebben fantastische kwaliteiten. Misschien waren de verwachtingen na mijn komst wel iets te hoog, zeker toen we tien keer op rij wonnen. Voor mij is dit allemaal nieuw. Eén ding zal ik in elk geval nooit doen: zeggen dat mijn spelers niet goed genoeg zijn."



Guardiola richt het vizier nu op de toekomst: "De komende tijd moeten we ons verbeteren, daar werken we hard aan. Mocht ik daar niet toe in staat zijn, dan ben ik de eerste die dat erkent en gaat praten met de club om een oplossing te vinden."