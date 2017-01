'Zaakwaarnemer Carrasco bevestigt aanbiedingen'

Krijgen we komende zomer opnieuw een sensationele transfer van een Rode Duivel? Het zou kunnen, want de voorbije maanden gonst het van de geruchten rond Yannick Carrasco. En het ziet er niet naar uit dat die geruchten snel gaan liggen.



De voorbije dagen werd Carrasco alweer aan enkele buitenlandse topclubs gelinkt en Don Balón gooit nu nog wat olie op het vuur. Volgens hen heeft Christophe Henrotay, de makelaar van Carrasco, bevestigd dat de flankspeler twee aanbiedingen op zak heeft.



Zowel Chelsea als Manchester United zouden Carrasco al een bod gedaan hebben. Henrotay zou het bestuur van Atletico Madrid daar ook van op de hoogte gebracht hebben. Ook Manchester City, Bayern München en Juventus zouden nog belangstelling tonen in Carrasco.