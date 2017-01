'Bod Borussia op Dolberg valt veel lager uit'

De Deense spits Kasper Dolberg speelde in de eerste seizoenshelft een paar geweldige wedstrijden voor zijn club Ajax. De laatste tijd valt het misschien ietwat tegen bij de international van het nationale elftal van Denemarken, maar desondanks staat hij er goed op bij de Europese top. Borussia Dortmund zou het meest concreet zijn voor Dolberg.



Waar we eerder konden lezen dat de Duitsers twintig miljoen euro over zouden hebben voor de Ajacied, valt dat bedrag nu toch een stuk lager uit. Het Engelse medium Mirror weet in ieder geval te vertellen dat de Bundesliga-club en werkgever van onder meer spits Pierre-Emerick Aubameyang van mening is dat Dolberg ongeveer 11,5 miljoen euro waard is.



Het zou natuurlijk zomaar kunnen dat de Duitsers zich deze maand nog melden bij directeur spelerszaken Marc Overmars met een officieel bod, zeker na het vertrek van Adrián Ramos naar het Chinese Chongqing Lifan. Het lijkt echter uitgesloten dat de Amsterdammers mee zullen werken aan een transfer, zeker bij een bod van 'maar' 11,5 miljoen euro.