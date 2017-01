Voor Heracles Almelo zijn de ontmoetingen met FC Twente altijd de wedstrijden van het jaar. Daarom doet het ook zoveel pijn dat de Heraclieden op vrijdagavond met 1-0 ten onder gingen in De Grolsch Veste. Aanvoerder Thomas Bruns en trainer John Stegeman spreken in ieder geval van een deceptie.



Bruns trapt af in gesprek met het medium TC/Tubantia: "Dit doet heel veel pijn in Almelo. Ik denk dat we een redelijke wedstrijd hebben gespeeld, vooral de tweede helft. Maar we letten één keer niet op en de bal ligt erin. Dat is verschrikkelijk." Volgens de voetballer had Heracles best kunnen scoren in Enschede. "Als je ziet hoe wij de tweede helft spelen, we zetten ze met de rug tegen de muur. Dan is het zuur dat ie niet valt."



Coach Stegeman heeft het laatste woord: "Dit doet pijn, omdat ik ook onnodig vind. Dat is het meest pijnlijke. Ik denk niet dat we het allerbeste voetbal hebben gespeeld, maar ik heb wel dingen gezien waar ik verder mee kan."