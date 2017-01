Lyon onthult: Memphis wees Europese topclub af

Vleugelspits Memphis Depay laat het Engelse Manchester United achter zich en gaat voor het Franse Olympique Lyon spelen. De aanvaller had echter ook nog wel een aantal andere opties, zo klinkt het nu bij zijn nieuwe club. Paris Saint-Germain had zelfs een pak meer geld over voor de oud-speler van het Nederlandse PSV.



Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas onthult in gesprek met de Franse media dat Memphis een aanbieding van Paris Saint-Germain afgewezen heeft. "Ze zullen het jullie zelf ook vertellen … Paris Saint-Germain bood meer dan wij, Patrick Kluivert wilde hem ook hebben. Er waren meerdere clubs geïnteresseerd, een aantal buitenlandse, OGC Nice, die niet hetzelfde konden bieden als wij, en PSG."



Het hierboven genoemde Nice beschikt natuurlijk al over Mario Balotelli, evenals Memphis iemand die even van het wereldtoneel verdween. De desbetreffende club wilde de Oranje-international dezelfde kansen bieden als het Italiaanse enfant terrible, maar konden wat betreft de salariseisen van Memphis niet mee met Lyon en Paris Saint-Germain. En bij Lyon zag de Nederlander naar verluidt gewoonweg meer kansen voor zichzelf.