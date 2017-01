'Opstelling Feyenoord: Gio kiest voor deze elf'

Waar PSV en Ajax op zondagmiddag pas spelen in de Eredivisie, is het op zaterdagavond al de beurt aan de huidige koploper van de Nederlandse competitie Feyenoord. De Rotterdammers nemen het in de eigen Kuip op tegen Willem II en het Algemeen Dagblad claimt de startformatie van trainer Giovanni van Bronckhorst reeds te kennen.



Gio vindt het wel een voordeel dat Feyenoord eerder in actie komt dan Ajax en PSV. "Het is fijner om die wedstrijden met een zege op zak te bekijken. Thuis zijn we heel sterk en verliezen we weinig punten. Maar we moeten het wel iedere week laten zien. Wij als groep gaan er niet van uit dat het een makkelijke wedstrijd wordt. Dat gevoel heerst niet bij ons, maar misschien wel bij andere mensen."



Feyenoord komt hoogstwaarschijnlijk voor de dag met dezelfde opstelling als tegen Roda JC. Middenvelder Karim El Ahmadi is nog altijd actief op de Afrika Cup met het nationale elftal van Marokko en dat betekent dat Jens Toornstra weer als controleur zal spelen.



Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; Toornstra, Kuyt, Vilhena; Berghuis, Jörgensen en Elia.