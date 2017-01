Voor vleugelspits Memphis Depay wilde het bepaald niet vlotten bij het Engelse Manchester United. Nu mag de Oranje-international het gaan proberen bij het Franse Olympique Lyon en oud-voetballer Ruud Gullit schrijft in zijn column in De Telegraaf dat het tijd wordt dat de voormalig topper van PSV gaat presteren.



Gullit begint zijn verhaal: "Memphis krijgt bij Olympique Lyon een tweede kans. Ik ben nieuwsgierig of hij die oppakt en heeft geleerd van zijn ervaringen bij Manchester United. Ik hoop dat hij ieders ongelijk bewijst en zich focust op voetbalprestaties. Hij kan voetballen, heeft hij bewezen."



De oud-profvoetballer van onder meer AC Milan gaat verder: "Als één van de weinige Nederlanders bezit Memphis de kwaliteit om in de voetsporen te treden van Robin van Persie, Wesley Sneijder en Arjen Robben. In het buitenland vragen ze vaak naar opvolgers van die drie. Nou, Depay heeft de potentie en de Franse Ligue 1 past bij z'n kwaliteiten en z’n spel. Maak het waar bij Olympique Lyon!"