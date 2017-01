Aanvaller Colin Kazim-Richards staat momenteel onder contract bij de Braziliaanse topclub Corinthians, maar twee seizoenen geleden speelde de Engelse Turk nog in de Rotterdamse Kuip bij Feyenoord. Trainer Ulrich van Gobbel stelt nu in gesprek met het medium De Telegraaf dat het vertrek van de 'amokmaker' gezorgd heeft voor de grote ommekeer.



De oud-voetballer begint: "Je hebt een mand vol mooie appels en één rotte. Die moet er dan echt uit. Hier, bij de jeugdopleiding, volgen de oudere trainers ook wat er bij het eerste elftal gebeurt. Van de buitenkant zagen we dat er iets niet klopte."



Wat Van Gobbel betreft was Kazim Kazim al veel eerder weggestuurd. "Ik ben daar door mijn ervaringen misschien wat rigoureuzer in, maar ik had hem er al lang uitgegooid. Die gozer was vergif voor de ploeg. Je ziet hoeveel verschil het kan maken. De trainer kan nu vrijer werken. Het werkt makkelijker als spelers elkaar gaan corrigeren. Dat doen ze nu weer."