Fraser ziet nieuwkomer imponeren: "Die piepen en mauwen vaak"

Alexander Büttner is deze week officieel in dienst gekomen bij Vitesse. De 27-jarige Doetinchemmer is op dit moment nog niet wedstrijdfit, maar volgens Henk Fraser zit het wel snor met zijn instelling.



"Hij zal keihard moeten werken", beaamt Fraser in gesprek met Omroep Gelderland. "De meeste spelers in deze tijd maar ook in mijn tijd piepen en mauwen vaak. Maar hij is echt aan de slag gegaan, dat is leuk om te zien. Hij pakt zijn verantwoording. Wij willen hem er zo snel mogelijk bij."



Vitesse speelt zaterdagavond in het Noordlease Stadion tegen FC Groningen. Fraser is op zijn hoede. "Ook thuis kunnen ze goed omschakelen, maar het meest opvallend zijn de uitduels met FC Utrecht en Heracles die ze ruim wonnen. We zullen heel alert moeten zijn."



Calor

Fraser kiest in Groningen vermoedelijk voor debutant Julian Calor als basisspeler. De middenvelder (19) is blij met deze kans. "In kleine ruimtes kom ik er makkelijk uit en ik heb een goede steekpass in huis. Ben ik een beetje hetzelfde type als Baker? Aanvallend kan ik me daar wel in vinden."