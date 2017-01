Twente euforisch na derbywinst: "Een vieze overwinning"

Het bleef vrijdagavond tot het allerlaatste fluitsignaal spannend in Enschede, maar FC Twente heeft rivaal Heracles Almelo op de knieën gebracht. Joachim Andersen kopte de Tukkers naar een 1-0 overwinning en dat zonder een overtuigend optreden.



Stefan Thesker verscheen kort na afloop als aanvoerder voor de camera van FOX Sports. "Het was een vieze overwinning", zo beaamde de verdediger. "We speelden het niet goed uit. In de eerste helft, na het doelpunt, vertraagden we een beetje. Na de rust kwam de druk van Heracles en waren we niet meer in staat bal lang in ons bezit te houden."



"We speelden te snel de lange bal en maakten veel fouten", zo oordeelde Thesker, die de manier waarop echter niet als interessant beoordeelde. "De drie punten zijn echter binnen en dus is dat allemaal niet meer belangrijk. Als we de zege hadden verspeeld, hadden we over dit soort dingen nagepraat, maar nu niet."