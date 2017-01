'Gijp' schetst plaatje: "Dan gaan ze geen wedstrijd meer verliezen"

Ajax won in competitieverband al sinds 2009 niet meer bij rivaal FC Utrecht. Een nieuwe misstap zou cruciaal kunnen zijn in de strijd om de titel, maar René van der Gijp acht ook het omgekeerde scenario haalbaar.



"Als Ajax deze wedstrijd makkelijk, met de nadruk op makkelijk, wint, dan gaan ze geen wedstrijd meer verliezen", zo oordeelde Van der Gijp vrijdagavond in het praatprogramma Voetbal Inside. "Je zet even Utrecht op hun plek en dan ga jij een mooie tijd tegemoet."



Historisch gezien heeft Ajax het evenwel altijd moeilijk in de Domstad. Een makkelijke overwinning lijkt ook ditmaal wel erg optimistisch gezien de goede vorm van de thuisclub. "Utrecht heeft een aardig elftal", zo luidt het oordeel van Johan Derksen.