Lachende Kuyt: "Wat betreft Gijp neem ik het met een korreltje zout"

Het praatprogramma Voetbal Inside reikt wekelijks de 'Gouden Veter' uit aan de uitblinker van de afgelopen Eredivisie-speelronde. Ditmaal heeft aanvoerder Dirk Kuyt van Feyenoord de prijs in ontvangst mogen nemen.



Kuyt maakte in de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (0-2) de openingstreffer en was daarmee opnieuw belangrijk. Analist René van der Gijp was desondanks kritisch op de Katwijker. "Wat betreft Gijp neem ik het met een korreltje zout, die neemt zichzelf niet eens serieus", zo laat de routinier met een glimlach weten.



"Maar kritiek is nooit leuk. Ik zou liegen als ik zei dat het niks met me doet", stelt Kuyt, die voor de zevende keer dit seizoen de 'Gouden Veter' naar een Feyenoorder ziet gaan. "Zolang ze maar op de Feyenoorders stemmen is het goed, en dat gaat heel goed dit seizoen. Op naar de volgende Feyenoorder!"