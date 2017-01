Opnieuw domper voor De Jong, NAC haakt weer aan

Henk de Jong begon begin januari met frisse moed aan de uitdaging bij De Graafschap, maar vooralsnog blijft de ommekeer uit. Na de nederlaag bij FC Eindhoven (2-1) bleek ook FC Den Bosch een maatje te groot: 0-3.



De Graafschap leidde de harde thuisnederlaag zelf in. Bryan Smeets probeerde zijn doelman Filip Bednarek aan te spelen, maar speelde de bal door het midden en verraste de Pool daarmee: 0-1. Nog voor rust wist Stefano Beltrame de voorsprong zelfs te verdubbelen.



Na het rustsignaal klonk er een stevig fluitconcert op De Vijverberg aangezien de 'Superboeren' dit seizoen nauwelijks verwend worden. Zij zagen echter geen ommekeer in de tweede helft. Via Damiano Schet liepen de Bosschenaren zelfs uit naar 0-3.



NAC haakt aan

Ook NAC Breda beleefde een moeizame eerste seizoenshelft, maar onder Stijn Vreven is vrijdagavond opnieuw een zege behaald. Een prachtige uithaal van Cyriel Dessers en een laat doelpunt van invaller Olivier Rommens bezorgde de Brabanders een 2-0 overwinning op degradatiekandidaat nummer één, Achilles '29. NAC staat nu vijfde in de Jupiler League.



Overige uitslagen:

FC Dordrecht - Jong FC Utrecht 3-0

FC Volendam - FC Eindhoven 3-1

Fortuna Sittard - Telstar 1-1

Helmond Sport - FC Oss 3-1

RKC Waalwijk - FC Emmen 1-1