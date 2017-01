Dekkingsfout bij Heracles bezorgt FC Twente zege in derby

FC Twente heeft vrijdagavond een gevoelige tik uitgedeeld aan Heracles Almelo. In de Overijsselse derby wisten de Tukkers een 1-0 overwinning te behalen.



Het team van René Hake verloor vorige week vrij roemloos bij Vitesse (3-1), waar John Stegeman kansloos onderuit gingen tegen FC Groningen (1-4). Aan weerszijden werden er dus revanchegevoelens uitgesproken. Juist deze derby werd als ideaal middel gezien om zelfvertrouwen te tanken, maar dat bracht de bezoekende club niet direct in de praktijk.



FC Twente schoot goed uit de startblokken en probeerde de rivaal terug te drukken. Heracles wankelde in de openingsfase en vooral vanaf de rechterkant wist de thuisclub gevaar te stichten. Na tien minuten leidde dat al tot de openingstreffer van Joachim Andersen, die alle vrijheid genoot bij een voorzet van Bersant Celina en zijn hoofd welhaast perfect tegen de bal zette: 1-0.



Heracles bleef daarna problemen ondervinden met de flankspelers van FC Twente, al kreeg men zelf ook kansen op een doelpunt. Zo had topschutter Samuel Armenteros te veel tijd nodig om af te drukken en daardoor verschafte hij een tegenstander de kans om zich voor het schot te gooien. Aan de andere kant had Enes Ünal pech dat de 2-0 van zijn voet werd geannuleerd wegens buitenspel.



Na rust vergat FC Twente om de voorsprong uit te breiden en bleef Heracles tot het einde in de wedstrijd zitten. Zo verscheen invaller Vincent Vermeij een paar keer in kansrijke positie, alleen wist de spits dat niet in resultaat om te zetten. Zijn ploeg blijft zodoende steken op een elfde plek met 21 punten. FC Twente staat nu geklasseerd als zevende met 27 punten.



Scoreverloop:

1-0 (10') Joachim Andersen