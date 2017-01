Ten Hag klaar voor Ajax: "We gaan nu graag de uitdaging aan"

FC Utrecht wacht zondagmiddag de wedstrijd van het jaar: Ajax-thuis. Dit affiche levert altijd ontzettend in Stadion Galgenwaard en trainer Erik ten Hag weet dat het gezien de vorm van beide ploegen extra interessant is.



Ten Hag ziet de ontmoeting met Ajax als 'een meetmoment'. "Als team en als individuen hebben we ons ontwikkeld. We gaan nu graag de uitdaging aan van spelen tegen één van de topteams van Nederland", zo citeert de officiële website van de Domstedelingen. Eerder dit seizoen werd in de ArenA een 3-2 nederlaag geleden.



Ook de Utrecht-trainer kent de belangen en emoties. "Het heeft iets extra’s, dat is duidelijk. Het gaat in Utrecht, en zeker ook bij FC Utrecht, al de hele week over niets anders dan de wedstrijd van dit weekend", aldus Ten Hag. Naar eigen zeggen raken de spelers daar 'niet van in de war'.



Robbin Ruiter, Kevin Conboy, Edson Braafheid en Rico Strieder ontbreken sowieso namens FC Utrecht. Zakaria Labyad zou juist zijn debuut kunnen maken. "Feitelijk gezien zit hij nog midden in de voorbereiding. Maar goed, ook in de voorbereiding speel je wedstrijden", aldus Ten Hag.