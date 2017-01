Memphis spreekt duidelijke taal: "Die club respecteer ik"

Memphis Depay is vrijdagmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Olympique Lyon. Daarmee sluit de 22-jarige vleugelaanvaller een moeilijke periode bij Manchester United af, maar van revanchegevoelens heeft hij geen last.



Memphis claimt United zelfs dankbaar te zijn voor de medewerking. "Voor mij is deze situatie beter. Ik ben nog jong en moet wedstrijden spelen", aldus de Oranje-international, die voor vierenhalf jaar heeft getekend. Er waren nog veel meer opties voor de aanvaller, waaronder Paris Saint-Germain, maar Lyon geniet zijn voorkeur.



De oud-PSV'er hoopt in Lyon weer belangrijk te worden. "Ik wil iedereen laten zien wat ik kan. Dat deed ik in het verleden bij PSV, maar kon het helaas bij Manchester United niet altijd waarmaken. Ik wil revanche nemen op mezelf, niet op Manchester United. Die club respecteer ik."



Spijt van zijn Engelse avontuur heeft Memphis evenmin. "Ik heb bij Manchester kunnen trainen met grootheden als Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Wayne Rooney en daarvan veel geleerd."