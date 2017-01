Streppel bestudeert opties voor PSV: "We moeten afwachten"

In aanloop naar de uitwedstrijd tegen PSV kampt sc Heerenveen met personele problemen. Aanvoerder Stijn Schaars en pinchhitter Henk Veerman ontbreken door blessures, terwijl Joost van Aken een groot vraagteken is.



Van Aken ging op de vrijdagtraining door zijn enkel. "We moeten afwachten hoe het uitpakt", laat trainer Jurgen Streppel weten op de clubwebsite. Jeremiah St. Juste is evenwel weer fit en ook Shay Facey is verlost van zijn blessure. "Maar gelukkig hebben we nog twee dagen."



Streppel zal achterin mogelijk dus iets anders moeten proberen, maar het middenveld lijkt sowieso aangepast te worden. Younes Namli speelde tegen ADO Den Haag (2-0 zege) nog als vervanger van Stijn Schaars, uit bij PSV lijkt die rol te zijn weggelegd voor Morten Thorsby.



De Heerenveen-trainer noemt PSV 'een heel volwassen elftal', dat dankzij Marco van Ginkel een impuls heeft gekregen. Toch vreest Streppel niet. "Het gaat er vooral om hoe we zelf spelen. Het is een mooie uitdaging om met onze manier van voetballen ook in Eindhoven te laten zien dat we altijd een goal kunnen maken."