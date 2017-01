NEC boekte vorige week een 0-1 overwinning op Willem II. Jay-Roy Grot maakte het verschil namens de Nijmeegse eredivisionist, maar de ploeg begon vooral beter te voetballen na de invalbeurten van Ferdi Kadioglu en Jordan Larsson. Nu luidt de vraag of dat ook iets gaat betekenen voor de ontmoeting met Roda JC Kerkrade.



"Dat is een overweging waar ik mee naar bed ga en weer mee op sta", reageert Hyballa via de officiële website van NEC. "Na het inbrengen van Ferdi en Jordan kwam er duidelijk wat meer voetbal in de ploeg en dat is iets wat ik als trainer uiteindelijk ook nastreef, maar we zoeken daarin nog naar de balans. Het is natuurlijk veel leuker voor het publiek en we gaan er fijner van voetballen, maar we worden defensief ook kwetsbaarder."



Hyballa vindt dat NEC tactisch gegroeid is en dus zijn er meer opties voor de Duitser. "Het is ook een mogelijkheid voor ons om op zeker te beginnen en een team te overpoweren, om daarna in het slot al voetballend het verschil te maken. Zodra we de balans vinden tussen het attractieve voetbal en de defensieve zekerheid, is de keuze snel gemaakt en hoeven we ook niet meer te spreken over handhaving, maar zover zijn we nog lang niet."



NEC heeft bij winst op de Limburgers 25 punten beet en zet daarmee een grote stap richting lijfsbehoud.