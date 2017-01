Cocu open voor ideeën: "Het zou wel veel discussie weghalen"

Trainers als Jürgen Klopp en Arsène Wenger hebben zich kritisch uitgelaten over de plannen van Marco van Basten. De FIFA-medewerker hoopt de buitenspelregel in de toekomst af te schaffen.



Waar meerdere trainers het een waardeloos plan vinden, daar wil PSV-trainer Phillip Cocu best een poging wagen. "Ik zeg niet direct dat ik fel tegenstander ben, maar ik vind het wel interessant wat een dergelijke verandering met het spel doet", zo laat hij weten aan de NOS. "Het zou wel veel discussie weghalen."



Cocu staat sowieso open voor nieuwe ontwikkelingen in het voetbal. "Dat ze ermee bezig zijn, vind ik goed", aldus de oud-international. "Je moet niet het hele spel ondersteboven halen, maar wijzigingen gaan testen. Kun je achter het effect van een bepaalde maatregelen komen? Ik sta open voor experimenten met nieuwe regels."